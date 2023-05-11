Компания «Астон Мартин» представила внедорожник мощностью 697 л.с. в стиле болида Ф-1

Британский автопроизводитель «Астон Мартин» представил новую модификацию флагманского кроссовера DBX707 AMR23 Edition, которая посвящена болиду Формулы-1 версии 2023 года.
Модель окрасили в специально разработанный цвет Podium Green. Двигатель внутреннего сгорания нового внедорожника V8 имеет мощность 697 лошадиных сил в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Чтобы разогнаться до 97 км/ч, потребуется всего 3,1 секунды. Цены на автомобиль пока не называются. Примерно его можно оценить в $ 232 тыс.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Нынешний сезон Формулы-1 складывается успешно для «Астон Мартин»: после пяти Гран-при в активе команды 102 очка в Кубке конструкторов. При этом за весь прошлый сезон гоночный коллектив набрал 55 баллов.
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