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Участники Гран-при Moscow Raceway постараются превзойти результат Романа Русинова

Участники Гран-при Moscow Raceway постараются превзойти результат Романа Русинова
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В мае нынешнего года участники Гран-при Moscow Raceway попытаются превзойти достижение Романа Русинова, пилота G-Drive Racing и двукратного чемпиона мира по гонкам на выносливость.

Участники соревнований должны будут проехать четыре круга по основной конфигурации гоночной трассы. При этом их время на каждом круге должно быть максимально схожим в течение всех четырёх кругов. Чем меньше разница между кругами, тем меньше штрафных баллов. Таким образом, неважно, на каких машинах едут водители, в общей таблице любительского чемпионата участник на «Волге» вполне может опередить соперника на «Феррари».

По результатам своей попытки Роман Русинов, управлявший спортпрототипом G-Drive G01, получил 419 штрафных баллов. Каждый участник, сумевший набрать меньше штрафных в мае, получит подарок от Moscow Raceway! А в конце сезона обладатель первой строчки всего зачёта будет награждён специальным подарком.

Узнать подробнее о правилах Гран-при Moscow Raceway и ознакомиться с текущими результатами можно по ссылке: https://club.moscowraceway.ru/gp-mrw

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