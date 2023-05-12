F1-Insider: Вольф пытается убедить «Уильямс» дать шанс Мику Шумахеру, заменив Сарджента

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пытается убедить босса команды «Уильямс» Джеймса Ваулза дать шанс попробовать свои силы немецкому пилоту Мику Шумахеру. Об этом информирует F1-Insider. Сейчас Мик является резервистом «Мерседеса».
Сообщается, что в «Уильямсе» сейчас недовольны выступлением американского гонщика Логана Сарджента.
Напомним, Ваулз на протяжении нескольких лет занимавший должность главного стратега «Мерседеса» и потому хорошо знаком с Вольфом.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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