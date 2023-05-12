F1-Insider: Вольф пытается убедить «Уильямс» дать шанс Мику Шумахеру, заменив Сарджента

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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пытается убедить босса команды «Уильямс» Джеймса Ваулза дать шанс попробовать свои силы немецкому пилоту Мику Шумахеру. Об этом информирует F1-Insider. Сейчас Мик является резервистом «Мерседеса».

Сообщается, что в «Уильямсе» сейчас недовольны выступлением американского гонщика Логана Сарджента.

Напомним, Ваулз на протяжении нескольких лет занимавший должность главного стратега «Мерседеса» и потому хорошо знаком с Вольфом.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: