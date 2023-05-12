Дэвид Култхард рассказал, чем отличается положение Расселла в «Мерседесе» от Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о сезоне-2023 для «Мерседеса», рассказав о разнице в положении пилотов команды.
«Нынешний болид «Мерседеса» – лучшая машина, которую когда-либо водил Расселл. Для Хэмилтона дела обстоят иначе.
Льюис не выкладывается в каждой гонке на максимум, сейчас он, вероятно, думает о чём-то другом. Причина в том, что он не может понять машину, она не слушается его, сопротивляется – для него болид совершенно нестабилен.
Перед нами два пилота на разной стадии развитии карьеры. Расселлу нужно помнить, что с ним в команде всё ещё выступает великий гонщик. И если «Мерседес» сможет найти темп, мы увидим его в полном расцвете сил, потому что Льюис всегда показывает результат на достойном болиде», – сказал Култхард в эфире канала Channel 4.
- 12 мая 2023
-
19:52
-
19:19
-
18:41
-
18:15
-
17:54
-
17:34
-
17:14
-
16:21
-
15:40
-
14:31
-
13:47
-
13:32
-
12:26
-
11:24
-
10:35
-
10:01
- 11 мая 2023
-
23:58
-
23:01
-
22:12
-
21:17
-
20:42
-
19:40
-
19:25
-
18:41
-
17:44
-
15:27
-
14:18
-
13:46
-
13:37
-
11:58
-
11:21
-
11:00
-
10:20
-
10:19
-
00:57