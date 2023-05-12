Дэвид Култхард рассказал, чем отличается положение Расселла в «Мерседесе» от Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о сезоне-2023 для «Мерседеса», рассказав о разнице в положении пилотов команды.

«Нынешний болид «Мерседеса» – лучшая машина, которую когда-либо водил Расселл. Для Хэмилтона дела обстоят иначе.

Льюис не выкладывается в каждой гонке на максимум, сейчас он, вероятно, думает о чём-то другом. Причина в том, что он не может понять машину, она не слушается его, сопротивляется – для него болид совершенно нестабилен.

Перед нами два пилота на разной стадии развитии карьеры. Расселлу нужно помнить, что с ним в команде всё ещё выступает великий гонщик. И если «Мерседес» сможет найти темп, мы увидим его в полном расцвете сил, потому что Льюис всегда показывает результат на достойном болиде», – сказал Култхард в эфире канала Channel 4.