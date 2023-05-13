Джордж Расселл поделился ожиданиями от гонки в Имоле
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своих ожиданиях перед шестым этапом чемпионата Формулы-1 в Имоле (Италия).
«У нас большие ожидания от гонки в Имоле, но мы финишировали в 30 секундах позади лидеров и немного позади Алонсо в Майами. Совершенно точно, этап в Италии будет для нас шагом вперёд, но вряд ли мы сможем перевернуть ситуацию.
Сейчас машина довольно непредсказуема, но, надеюсь, она превысит наши ожидания на следующей гонке», – приводит слова Расселла Sky Sports.
Напомним, «Мерседес» запланировал пакет обновлений болида на Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле пройдёт с 19 по 21 мая. Сейчас Расселл занимает шестое место в личном зачёте, имея в своём активе 40 очков.
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