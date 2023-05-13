«Убирайся из «Мерседеса!» Эдди Джордан высказался о продолжении карьеры Хэмилтона

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о дальнейшей карьере семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Я только опасаюсь, что Льюису сейчас требуется найти новую мотивацию, и ему необходимо уйти из «Мерседеса».
Хэмилтону нужно двигаться дальше, сделать так же, как в случае с «Маклареном». Убирайся из Мерседеса, Льюис! Время показать себя где-то ещё», – сказал Джорджан во время подкаста Formula For Success.
Напомним, сейчас Хэмилтон находится на четвёртой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 56 очков. Прошлый сезон он закончил шестом месте, позапрошлый – на втором. До этого британец выиграл четыре чемпионских титула подряд.
Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца сезона-2023.
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