Чемпион Формулы-1 назвал главное отличие Хэмилтона от Расселла

Чемпион мира Формулы-1 в сезоне-1978 Марио Андретти рассказал, в чём состоит главная разница между действующими пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.
«Я не думаю, что Хэмилтон уже прошёл свой пик. Главное отличие между Расселлом и Хэмилтоном в том, что Джордж никогда не водил такую конкурентоспособную машину, а Льюис никогда не ездил на такой неконкурентноспособной машине, как «Мерседес» в данный момент.
Хэмилтону всегда везло с очень сильной техникой. Вспомните «Макларен» на своём пике в конце нулевых – там был Льюис. Сейчас ему нужно прилагать больше усилий для того, чтобы достичь результатов, которые прежде давались куда проще.
Поэтому сейчас наступили очень трудные времена для Хэмилтона – он выжимает максимум из машины, но это всё равно не удовлетворяет его амбиции. В это же время для Джорджа нынешний «Мерседес» – чрезвычайно стабильная машина, поэтому он мотивирован двигаться вперёд.
В этом и состоит вся разница – выводы можно делать разные. Так или иначе, я бы ни в коем случае не списывал Хэмилтона со счетов на данный момент», – приводит слова Андретти портал PlanetF1.
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