Фото: Льюис Хэмилтон посетил матч НБА в компании Леонардо Ди Каприо

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетил шестой матч серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках полуфинала Западной конференции НБА. Он сидел вместе со знаменитым актёром Леонардо Ди Каприо.
«Крутой матч, крутая атмосфера», – поделился впечатлениями Хэмилтон на своей странице в социальной сети.
Фото: Kevork Djansezian/Getty Images
Напомним, сейчас в Формуле-1 идёт двухнедельный перерыв после Гран-при Майами, который Хэмилтон завершил на шестом месте. Следующий этап чемпионата мира состоится 19–21 мая на трассе в Имоле (Италия). Хэмилтон начнёт гонку, расположившись на четвёртом месте в личном зачёте.
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил в домашнем матче «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 122:101 и вышел в финал Западной конференции.
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