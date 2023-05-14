Фото: Льюис Хэмилтон посетил матч НБА в компании Леонардо Ди Каприо

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетил шестой матч серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках полуфинала Западной конференции НБА. Он сидел вместе со знаменитым актёром Леонардо Ди Каприо.

«Крутой матч, крутая атмосфера», – поделился впечатлениями Хэмилтон на своей странице в социальной сети.

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Напомним, сейчас в Формуле-1 идёт двухнедельный перерыв после Гран-при Майами, который Хэмилтон завершил на шестом месте. Следующий этап чемпионата мира состоится 19–21 мая на трассе в Имоле (Италия). Хэмилтон начнёт гонку, расположившись на четвёртом месте в личном зачёте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил в домашнем матче «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 122:101 и вышел в финал Западной конференции.