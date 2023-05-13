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«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: обзор матча плей-офф НБА от 13 мая

Они начали сезон с 2-10! «Лейкерс» — в финале Западной конференции
Артемий Берстенев
«Лейкерс» теперь в финале Западной конференции
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Действующие чемпионы покинули плей-офф НБА.

Подводка простая: Леброн Джеймс на пути к очередному выходу в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 19, Дэвис - 17, Уокер - 13, Хатимура - 9, Бисли - 3, Шрёдер - 3, Браун - 2, Вандербилт - 2, Харрисон - 1, Бамба, Габриэль, Кристи, Томпсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Дивинченцо - 16, Грин - 9, Луни - 9, Томпсон - 8, Пул - 7, Муди - 6, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Куминга - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Роллинз

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Популярные вопросы перед матчем: «А сыграет ли Эндрю Уиггинс? А что по поводу Энтони Дэвиса?» Стив Керр и Дарвин Хэм подобрали одинаковые ответы: «Да, надеюсь, он появится на площадке». В итоге оба сыграли. К счастью для Керра, не пришлось думать, кого задействовать против Леброна. Хэм тем временем внёс небольшие изменения в стартовой пятёрке, как и обещал: вместо форварда Джарреда Вандербилта с первых минут встречу начал разыгрывающий Деннис Шрёдер.

Правда, немец провёл на площадке всего 25 минут, отметившись тремя очками (один из шести с игры, один из двух — из-за дуги), пятью передачами и двумя подборами. И, конечно же, удалением на ровном месте — Шрёдер попытался залезть под кожу форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина после того, как тот сфолил, но вышло нелепо.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама игра началась с рывка «Лейкерс» 27:10, и хозяева вплоть до конца не позволили «Уорриорз» выйти вперёд. Максимальное приближение наблюдалось при счётах 26:31 (под занавес первой четверти) и 33:37 (8:27 во второй четверти). На большой перерыв баскетболисты обеих команд ушли отдыхать при цифрах 56:46 в пользу хозяев, а Остин Ривз стал автором эффектного попадания с центра площадки. К этому моменту наибольшая результативность была у Леброна Джеймса (15), Остина Ривза (13), Стефена Карри (12) и Донте Дивинченцо (10). У Энтони Дэвиса — практически дабл-дабл из девяти очков и 12 подборов (у Кевона Луни — 11 отскоков).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лонни Уокер снова эффективен

Вторая половина началась снова под диктовку (да, банальная фраза) «озёрников» — за третью четверть команды набрали на двоих 66 очков, но счёт всё равно оставался в пользу «Лейкерс» (35:31 за 12-минутку и 91:77 — в матче). Защитник Лонни Уокер, который стал героем позапрошлой встречи, за четверть набрал восемь очков, суммарно за матч — 13 баллов за 14 минут. Практически одно очко в среднем за минуту. У Уокера солидная 50-процентная реализация бросков с игры — четыре из восьми и три из пяти из-за дуги.

Чем запомнился Лонни Уокер:
Интриге — быть? Лонни Уокер выдал четверть жизни в матче с «Голден Стэйт»
Видео
Интриге — быть? Лонни Уокер выдал четверть жизни в матче с «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон снова неэффективен

Атакующий защитник Клэй Томпсон, который, казалось, вернул былую форму после долгих восстановлений от травм, так и не нашёл свой бросок. За 37 минут, проведённых на паркете, у него восемь очков, пять передач и три подбора.

При этом Томпсон реализовал 3 броска из 19 попыток, где 2 из 12 — трёхочковые. За серию у Клэя 16,2 очка, 4,5 подбора и 2,3 передачи при общем проценте 34,3 и 38,1 («трёшки»), но последние два матча наверняка негативно отразятся на статусе игрока (никак не отразятся, он продолжит делать то, что лучше всего у него получается).

А кто-то сомневался, кстати?
Клэй Томпсон: я бы не стал сомневаться в действующем чемпионе

Пятый фол Дрэймонда на старте четвёртой четверти

Не знаю, с чем это связано, но внутренняя чуйка подсказывает: не получи Дрэймонд Грин этот фол в начале заключительной четверти при счёте 80:91, возможно, картина была бы иной. Была бы интрига. Ключевое здесь — «бы». Грин вынужденно покидает площадку, и «Лейкерс» доводят дело до 80:102. Конец.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Статистическая сводка

  1. Энтони Дэвис за первую четверть набрал девять очков и 10 подборов. Таким образом, бигмен «Лейкерс» стал шестым игроком в истории плей-офф НБА как минимум с девятью очками и 10 подборами за конкретную четверть.
  2. Леброн Джеймс за матч набрал 30 очков, девять подборов и девять передач. Это первая игра для форварда в нынешнем розыгрыше плей-офф как минимум с 30 очками. Джеймс также одержал 16-ю домашнюю победу подряд в матчах плей-офф при счетах в серии 3-3, 3-2, 3-1 или 3-0. Общий показатель за карьеру — 17-3.
  3. Леброн Джеймс за карьеру плей-офф одержал победу в 41 серии — это наибольший показатель в истории Ассоциации.
  4. Подопечные Стива Керра впервые проиграли серию в плей-офф, если эта серия — не финальная. Теперь показатели следующие: 19-1.
  5. Кевон Луни за серию имел показатель «плюс-минус» — «+14». Сегодня у него «+4». Большая ошибка Стива Керра – держать его на скамейке запасных?

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