Уиндзор: Алонсо перегибает со всеми этими комплиментами Строллу

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что тёплые отношения между пилотами «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом — всего лишь иллюзия и в один момент она рухнет.
«Алонсо хорош так же, как и в любой гонке. В квалификации он, возможно, хуже четырёх-пяти пилотов, но очень хорош в день гонки. Алонсо очень сложный гонщик в том, что касается работы в команде. В «Астон Мартин» он перегибает с комплиментами в адрес Лэнса Стролла. Настоящий Алонсо на самом деле в этом не заинтересован вообще. Он создаёт в «Астон Мартин» образ, но, зная Фернандо, в один прекрасный день всё это рухнет.
Посмотрим, но, возможно, это сработает. Может быть, связь между Строллом и Алонсо — самая крепкая в истории человечества. Я думаю, всё это чересчур. Все эти комментарии о Лэнсе, заискивания», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его YouTube-канал.
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