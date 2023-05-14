Алонсо: «Феррари» выступает нестабильнее, чем в те времена, когда там был я

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о своих выступлениях за «Феррари» и отметил, что в те времена итальянский гоночный коллектив выступал стабильнее.

Алонсо выступал за «Феррари» с 2010 по 2014 год и за это время трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.

«С «Феррари» мы каждый сезон были в борьбе и практически никогда не допускали ошибок. Дважды мы сражались за чемпионский титул до самой последней гонки. К счастью для меня и «Астон Мартин», сейчас «Феррари» выступает нестабильнее, чем во времена, когда там был я», — приводит слова Алонсо SoyMotor.

После пяти этапов текущего сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов, уступая лишь гонщикам из «Ред Булл» — Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер — на пятом и седьмом местах соответственно.