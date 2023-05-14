Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедзекки выиграл Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес и Баньяя сошли

Бедзекки выиграл Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес и Баньяя сошли
Аудио-версия:
Комментарии

В Ле-Мане (Франция) завершилась гонка Гран-при Франции MotoGP, победителем которой стал итальянский гонщик Марко Бедзекки. Второй результат показал Хорхе Мартин, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.

Лидер общего зачёта Франческо Баньяя сошёл с дистанции на пятом круге, Марк Маркес также не смог завершить гонку.

MotoGP. Гран-при Франции:

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 41.37,970.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +4,256.
3. Жоанн Зарко («Дукати») +4,795.
4. Аугусто Фернандес («КТМ») +6,281.
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,726.
6. Брэд Биндер («КТМ») +13,638.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,023.
8. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +15,826.
9. Такааки Накагами («Хонда») +16,370.
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,828.

MotoGP 2023. Этап 5, Ле-Ман, Франция
Гран-при Франции. Гонка
14 мая 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Ducati
41:37.970
2
Хорхе Мартин
Ducati
+4.256
3
Жоанн Зарко
Ducati
+4.795
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023