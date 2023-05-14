Бедзекки выиграл Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес и Баньяя сошли
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В Ле-Мане (Франция) завершилась гонка Гран-при Франции MotoGP, победителем которой стал итальянский гонщик Марко Бедзекки. Второй результат показал Хорхе Мартин, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.
Лидер общего зачёта Франческо Баньяя сошёл с дистанции на пятом круге, Марк Маркес также не смог завершить гонку.
MotoGP. Гран-при Франции:
1. Марко Бедзекки («Дукати») — 41.37,970.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +4,256.
3. Жоанн Зарко («Дукати») +4,795.
4. Аугусто Фернандес («КТМ») +6,281.
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,726.
6. Брэд Биндер («КТМ») +13,638.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,023.
8. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +15,826.
9. Такааки Накагами («Хонда») +16,370.
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,828.
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