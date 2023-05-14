Бедзекки выиграл Гран-при Франции MotoGP, Марк Маркес и Баньяя сошли

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В Ле-Мане (Франция) завершилась гонка Гран-при Франции MotoGP, победителем которой стал итальянский гонщик Марко Бедзекки. Второй результат показал Хорхе Мартин, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.

Лидер общего зачёта Франческо Баньяя сошёл с дистанции на пятом круге, Марк Маркес также не смог завершить гонку.

MotoGP. Гран-при Франции:

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 41.37,970.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +4,256.

3. Жоанн Зарко («Дукати») +4,795.

4. Аугусто Фернандес («КТМ») +6,281.

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,726.

6. Брэд Биндер («КТМ») +13,638.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,023.

8. Фабио Ди Джаннанторио («Дукати») +15,826.

9. Такааки Накагами («Хонда») +16,370.

10. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,828.