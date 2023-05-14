Ферстаппен назвал американские трассы, которые хотел бы включить в календарь Ф-1
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к трассе прошедшего Гран-при Майами, а также назвал американские трассы, которые хотел бы включить в календарь Формулы-1.
«Предпочитаю стационарные трассы, хотя мне нравится прилетать в Америку. Стационарная трасса в Остине, например, является более интересной, как по мне. Хотя сам по себе город Майами очень приятный.
Мне нравится трасса в Вирджинии (международная гоночная трасса Вирджинии. – Прим. «Чемпионата»). Возможно, она не так хороша для машины Ф-1, но для GT подходит. «Роуд Америка» также очень хороша. Это быстрые трассы, и для каждой нужно вносить свои коррективы», – приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.
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