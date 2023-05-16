Глава «Росгонок»: это мы ещё будем думать, нужна нам вообще Формула-1 или нет

Генеральный директор бывшей компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов рассказал, как работает его организация после разрыва контракта с Формулой-1.

«У „Росгонок“ дела отлично. Вот, занимаемся Garage Fest (двухдневный фестиваль скорости и музыки на «Игора Драйв 5-6 августа), сотрудничаем с RDRC, работаем с RDS GP. Ещё есть региональные соревнования Sochi Drift Challenge. Ну, нет Формулы-1 — что, жизнь на этом остановилась? Я понимаю, что вам, журналистам, теперь писать не о чем, это да. Но у нас работы хватает. Безусловно, происходит какая-то актуализация с точки зрения рабочих процессов, пришлось пересмотреть штатную структуру и так далее. Но это рабочие вопросы.

Эмоции будут мешать работать. Я лично не могу сказать, что жалею от того, что Формула-1 ушла. И как фанат автоспорта, и как организатор Гран-при России Формулы-1. То, как они уходили, вызывает кучу вопросов. Как и то, как в принципе себя сейчас ведёт весь западный мир. Это за гранью адекватности. Ну, ушли и ушли.

Жизнь продолжается. Более того, я им не завидую, потому что Garage Fest уже очень скоро, буквально через пару лет, станет полноценной яркой точкой притяжения на отечественной автоспортивной карте. И когда Формула-1 к нам вернётся, это мы ещё будем думать, нужна она нам вообще или нет. Говорите, у них много других вариантов? Да пожалуйста! Но хотят-то они к нам. Да, хотят, но обком партии запрещает", — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.