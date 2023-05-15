Боттас — о завершении карьеры: я ещё молод по сравнению с некоторыми
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас считает, что у него пока нет причин задумываться о завершении карьеры.
«Я всё ещё молод по сравнению с некоторыми. Мне 33 года. Я пока не вижу конца своей карьере в ближайшем будущем, и я не чувствую чтобы моё пилотирование или работа с командой как-то стали хуже.
То, что происходит, интересно для всей команды и компании. Конечно, быть частью автопроизводителя — это то, что вам необходимо, если вы хотите побеждать в Формуле-1», — сказал Боттас в подкасте Beyond the Grid.
Отметим, что в текущей стартовой решётке Формулы-1 Валттери Боттас является четвёртым по возрасту гонщиком после Фернандо Алонсо (41 год), Льюиса Хэмилтона (38 лет) и Серхио Переса (33 года).
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