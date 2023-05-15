Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это даёт свободу». Экс-пилот Ф-1 объяснил преимущество «Ред Булл» в сезоне-2023

«Это даёт свободу». Экс-пилот Ф-1 объяснил преимущество «Ред Булл» в сезоне-2023
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о причинах успеха команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

«DRS у «Ред Булл» — это гениально, не так ли? DRS используется уже 12 сезонов, но «Ред Булл» решили, что им нужно что-то, что даст им невероятное преимущество, такое, что даже квалификация в первый ряд перестала иметь значение.

Кто-то показал мне статистику: когда «Ред Булл» нажимают волшебную кнопку, лобовое сопротивление уменьшается на 24–25%, так было в Баку, в то время как у большинства команд около 14–15%.

«Ред Булл» дали свободу своим пилотам. Очевидно, зачастую они будут стоять в первом ряду, но даже если этого не произойдёт, они всё равно выйдут вперёд», – приводит слова Чандхока Sky Sports.

Материалы по теме
Боттас: Хэмилтон по-прежнему быстрейший гонщик Формулы-1
Материалы по теме
Алонсо не выигрывал гонки уже 10 лет. Сам виноват, что шесть раз отказал «Ред Булл»?
Алонсо не выигрывал гонки уже 10 лет. Сам виноват, что шесть раз отказал «Ред Булл»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023