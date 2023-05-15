«Это даёт свободу». Экс-пилот Ф-1 объяснил преимущество «Ред Булл» в сезоне-2023
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о причинах успеха команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.
«DRS у «Ред Булл» — это гениально, не так ли? DRS используется уже 12 сезонов, но «Ред Булл» решили, что им нужно что-то, что даст им невероятное преимущество, такое, что даже квалификация в первый ряд перестала иметь значение.
Кто-то показал мне статистику: когда «Ред Булл» нажимают волшебную кнопку, лобовое сопротивление уменьшается на 24–25%, так было в Баку, в то время как у большинства команд около 14–15%.
«Ред Булл» дали свободу своим пилотам. Очевидно, зачастую они будут стоять в первом ряду, но даже если этого не произойдёт, они всё равно выйдут вперёд», – приводит слова Чандхока Sky Sports.
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