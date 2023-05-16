Албон: погода будет определяющим фактором в Имоле

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в ближайшие выходные.
«В Имоле нас ждёт интересный формат квалификации, так что ожидаю разных подходов к тактике в пятницу и субботу. Но определяющим фактором в этот уикенд станет погода. В Имоле отличная трасса, одна из самых любимых в календаре для меня. И в любом случае нужно учитывать фактор случайностей и то, как это может повлиять на события», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
Ранее стало известно, что в Имоле эвакуируют сотрудников автодрома из-за угрозы затопления. Также на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм, и в ближайшие дни будут идти дожди. При этом неизвестно, продолжатся ли осадки во время самого Гран-при.
Этап в Имоле пройдёт с 19 по 21 мая.
- 16 мая 2023
-
19:44
-
19:05
-
18:08
-
17:18
-
15:49
-
15:35
-
14:22
-
13:32
-
13:03
-
12:55
-
12:27
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
10:50
-
10:00
-
10:00
-
09:00
-
00:52
- 15 мая 2023
-
23:41
-
22:41
-
22:41
-
21:59
-
20:42
-
20:34
-
19:38
-
19:01
-
18:45
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:37
-
17:31
-
16:16
-
15:17