Албон: погода будет определяющим фактором в Имоле

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в ближайшие выходные.

«В Имоле нас ждёт интересный формат квалификации, так что ожидаю разных подходов к тактике в пятницу и субботу. Но определяющим фактором в этот уикенд станет погода. В Имоле отличная трасса, одна из самых любимых в календаре для меня. И в любом случае нужно учитывать фактор случайностей и то, как это может повлиять на события», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Ранее стало известно, что в Имоле эвакуируют сотрудников автодрома из-за угрозы затопления. Также на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм, и в ближайшие дни будут идти дожди. При этом неизвестно, продолжатся ли осадки во время самого Гран-при.

Этап в Имоле пройдёт с 19 по 21 мая.