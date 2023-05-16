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Албон: погода будет определяющим фактором в Имоле

Албон: погода будет определяющим фактором в Имоле
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Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт в ближайшие выходные.

«В Имоле нас ждёт интересный формат квалификации, так что ожидаю разных подходов к тактике в пятницу и субботу. Но определяющим фактором в этот уикенд станет погода. В Имоле отличная трасса, одна из самых любимых в календаре для меня. И в любом случае нужно учитывать фактор случайностей и то, как это может повлиять на события», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Ранее стало известно, что в Имоле эвакуируют сотрудников автодрома из-за угрозы затопления. Также на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм, и в ближайшие дни будут идти дожди. При этом неизвестно, продолжатся ли осадки во время самого Гран-при.

Этап в Имоле пройдёт с 19 по 21 мая.

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