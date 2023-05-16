Лэнс Стролл высказался об отношениях с Фернандо Алонсо

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал об отношениях со своим напарником по команде Фернандо Алонсо, который присоединился к британскому гоночному коллективу перед началом сезона.

«Когда мне было 12 лет и я с ним пересекался, то не сказал бы, что это было каким-то взаимодействием. Я был просто фанатом. Но сейчас в команде у нас отличная динамика. Я получаю удовольствие от работы с Фернандо. Он невероятно талантлив. Прекрасно разбирается, опытный гонщик, мотивирован на то, чтобы отдавать каждый день всё.

Сколько он уже лет в Формуле-1? Больше 20? Такая нацеленность вызывает уважение. В команде мы все прекрасно взаимодействуем, у нас прекрасные отношения и мы стремимся выжимать максимум из болида каждый уикенд», — цитирует Стролла официальный сайт Формулы-1.