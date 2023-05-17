«Альпин» пришлось покинуть отель в Имоле в качестве меры предосторожности
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Члены французской гоночной команды «Альпин» вечером были вынуждены покинуть отель в Имоле в качестве меры предосторожности, сообщает журналист ESPN Нейт Сандерс на своей странице в социальных сетях.
Кроме того, Сандерс предположил, что «Альпин» не единственная команда, которая столкнулась с подобной ситуацией.
Ранее стало известно, что персонал автодрома в Имоле эвакуировали из-за сильного дождя и угрозы затопления. Позже появилась информация о том, что командам Формулы-1 запретили приезжать на трассу в среду. Утром 17 мая состоится заседание специальной комиссии, которая оценит ситуацию и примет решение о возобновлении работы автодрома.
Этап Гран-при Формулы-1 в Эмилии-Романье состоится с 19 по 21 мая.
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