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Дамиани – о ливнях перед ГП Эмилии-Романьи: мы обеспокоены благополучием жителей

Дамиани – о ливнях перед ГП Эмилии-Романьи: мы обеспокоены благополучием жителей
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Президент автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани высказался о сильных ливнях, которые обрушились на Эмилия-Романью, где с 19 по 21 мая должен пройти одноимённый Гран-при Формулы-1.

«Прежде всего сейчас мы обеспокоены благополучием жителей Эмилии-Романьи и проблемами, с которыми они сталкиваются в данный момент. Что касается Гран-при, то мы от всего сердца надеемся, что ситуация нормализуется в четверг. Погода должна улучшиться, и уровень воды реки Сантерно должен упасть», — приводит слова президента автомобильного клуба Италии GrandPX.news.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:

Ранее о ситуации высказался японский гонщик команды «Альфа Таури» Юки Цунода.

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