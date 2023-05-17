Цунода высказался по поводу шторма с риском затопления в Эмилии-Романьи перед ГП Формулы-1

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу штормовой погоды с сильнейшими ливнями в регионе Эмилия-Романья, где в предстоящий уикенд запланирован одноимённый Гран-при Формулы-1.

«Я очень надеюсь, что все люди, проживающие в регионе Эмилия-Романья, будут в безопасности в ближайшие несколько дней», — написал Цунода на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится в Имоле с 19 по 21 мая.

В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует австрийская команда «Ред Булл». После пяти Гран-при в её активе 224 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 балла). Топ-3 замыкает немецкий гоночный коллектив «Мерседес», на счету которого 96 очков.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: