«Разговоры ведутся». Адам Купер затронул тему возможной отмены Гран-при Эмилии-Романьи

Известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1, привёл свежую информацию по поводу ситуации с Гран-при Эмилии-Романьи. Ранее на одноимённый регион, где будет проводиться этап, обрушились сильнейшие ливни.
«Командам и персоналу Формулы-1 отдано распоряжение не выходить сегодня на трассу из-за наводнения в районе Имолы. Поэтому сегодня они не могут проверить состояние своих боксов — есть ли какие-то проблемы из-за воды или нет. Вопрос сейчас в том, может ли гонка вообще состояться. Сегодня в этот район прибывают тысячи людей, дороги и мосты закрыты, а экстренные службы заняты решением различных проблем. Большое событие [в автоспорте]- это дополнительная головная боль. Сейчас ведётся много разговоров на эту тему.
Проблема заключается в том, что любое решение об отмене должно приниматься быстро. Как всегда в таких случаях, начнутся дебаты по поводу того, кто возьмёт на себя расходы. Если новую дату найти не смогут, существует шанс, что этап перенесут», — написал Купер у себя в социальных сетях.
Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:
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