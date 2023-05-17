«Феррари» отложила дебют новой задней подвески из-за непогоды в Эмилии-Романье
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Команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение отложить дебют новой задней подвески на Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует Motorsport Italia. Сообщается, что на решение «Скудерии» повлияли сильнейшая непогода с ливнями, которая установилась на севере Италии, где состоится Гран-при.
По сведениям источника, дебют задней подвески должен состояться на Гран-при Испании, который пройдёт со 2 по 4 июня. Что касается этапа в Имоле, то туда итальянская команда привезёт новый диффузор.
В настоящий момент в Эмилии-Романье продолжаются сильные ливни. В качестве меры предосторожности в регионе были закрыты школы. Есть риск паводков. Этап в Имоле запланирован на период с 19 по 21 мая.
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