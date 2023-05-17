Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» отложила дебют новой задней подвески из-за непогоды в Эмилии-Романье

«Феррари» отложила дебют новой задней подвески из-за непогоды в Эмилии-Романье
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение отложить дебют новой задней подвески на Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует Motorsport Italia. Сообщается, что на решение «Скудерии» повлияли сильнейшая непогода с ливнями, которая установилась на севере Италии, где состоится Гран-при.

По сведениям источника, дебют задней подвески должен состояться на Гран-при Испании, который пройдёт со 2 по 4 июня. Что касается этапа в Имоле, то туда итальянская команда привезёт новый диффузор.

В настоящий момент в Эмилии-Романье продолжаются сильные ливни. В качестве меры предосторожности в регионе были закрыты школы. Есть риск паводков. Этап в Имоле запланирован на период с 19 по 21 мая.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:

Материалы по теме
Гран-при Формулы-1 на грани срыва: наводнение затопило автодром и окрестности. LIVE
Live
Гран-при Формулы-1 на грани срыва: наводнение затопило автодром и окрестности. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023