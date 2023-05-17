«Феррари» опубликовала заявление по поводу ливней в Эмилии-Романье

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала заявление в связи с сильными ливнями в Эмилии-Романье, где в ближайшие выходные должен состояться очередной этап чемпионата.

«Мы соболезнуем жителям Эмилии-Романьи и Марке в связи с разрушениями, вызванными проливными дождями и наводнениями, обрушившимися на эти регионы», — говорится в заявлении.

Напомним, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются мощные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при, но точного прогноза пока нет.

Этап в Эмилии-Романьи должен состояться с 19 по 21 мая.

Ранее стало известно, что «Феррари» приняла решение отложить дебют новой задней подвески на Гран-при Эмилии-Романьи.

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