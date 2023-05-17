Инсайдер: Гран-при Эмилии-Романьи может быть перенесён на 4-6 августа

Инсайдер Джулиано Дукесса рассказал, что этап Формулы-1 в Имоле, об отмене проведения которого в ближайший уикенд было объявлено сегодня, 17 мая, может быть перенесён на 4-6 августа. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни, причём уже сейчас паддоки трассы частично затопило.

Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.