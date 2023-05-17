Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу отмены Гран-при Эмилии-Романьи.

«Было принято решение не проводить Гран-при в Имоле в этот уикенд. Жаль болельщиков, что Гран-при отменён, но безопасность всегда должна быть на первом месте. Желаю всего наилучшего Эмилии-Романье и её окрестностям, которые пострадали от наводнений», — написал Расселл в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни, причём уже сейчас паддоки трассы частично затопило.

Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.