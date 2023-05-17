Макс Ферстаппен обозначил позицию по отмене Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения. Ферстаппен считает решение отменить Гран-при оправданным, так как сейчас необходимо сконцентрировать всё внимание на помощи пострадавшим.
«Безопасность и помощь людям, которые в ней действительно нуждаются, сейчас является самой главной задачей. Вот о чём в первую очередь нужно думать в настоящий момент. Так что мне кажется вполне логичным, что мы не будем участвовать в гонках в такие моменты, как этот», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
Напомним, из-за проливных дождей во многих городах региона Эмилии-Романьи сложилась чрезвычайная ситуация. Многие учреждения остановили работу.
Река вышла из берегов рядом с трассой Формулы-1 в Имоле:
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