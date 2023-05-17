Гюнтер Штайнер отреагировал на решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в Имоле с 19 по 21 мая. Этап отменили из-за наводнения.

«Мысли всей нашей команды сейчас в значительной степени связаны с людьми, которые пострадали от наводнения в регионе Эмилия–Романья. Многие члены нашего персонала лично увидели, какие печальные последствия возникли из-за этого. Мы полностью поддерживаем Формулу-1 и решение ФИА отказаться от проведения Гран-при Эмилии-Романьи в этот уикенд.

Наша команда и впредь будет помнить, что безопасность местного сообщества имеет первостепенное значение. Мы выражаем благодарность властям и службам экстренной помощи региона за их неустанные усилия в это непростое время», — приводит слова Штайнера пресс-служба Формулы-1.

Наводнение в Эмилии-Романье, принимающей Гран-при Формулы-1: