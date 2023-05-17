Льюис Хэмилтон высказался об отмене Гран-при Эмилии-Романьи

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи, который был запланирован на период с 19 по 21 мая. Этап в Имоле отменили из-за наводнения.

«Надеюсь, все жители Эмилии-Романьи в безопасности и могут заботиться друг о друге. Сейчас мои мысли с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. Не могу не отметить замечательную работу служб экстренной помощи, которые продолжают выполнять работы на местах.

Мы все понимаем, что безопасность превыше всего. Не могу дождаться, когда увижу вас всех на следующей гонке», — написал Хэмилтон на своей официальной странице в социальных сетях.

Наводнение в Эмилии-Романье, принимающей Гран-при Формулы-1: