В Рязани пройдёт первый этап сезона RDS EUROPE — 2023

20-21 мая в Рязани на автодроме «АТРОН» состоится первый этап межрегионального чемпионата по дрифту «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА».

Состав участников RDS EUROPE — 2023: вице-чемпионы 2021 и 2022 гг. Антон Новиков (WEGO DRIFT TEAM) и Алексей Козлов (Carville Racing), многократный победитель чемпионата России по кольцевым гонкам Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), который в межсезонье выиграл Sochi Drift Challenge. Григорий Гусев и Данила Воробьёв представят команду LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев в этом сезоне поедет и RDS GP, и RDS EUROPE). За команду STAR PЁR STARS AIMOL выступят Дмитрий Добровольский, Арсений Варавин и Тимофей Добровольский. Всего на первом этапе ожидается чуть больше полусотни пилотов и 12 команд.

Фото: RDS Europe

Одну из ведущих команд вот уже второй год подряд поддерживает «Чемпионат»: команда WEGO DRIFT TEAM (Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов) выступит с ярко-оранжевыми логотипами на ливрее.

Фото: RDS Europe

Суббота, 20 мая, будет целиком посвящена квалификации (одиночным заездам всех заявленных пилотов). В воскресенье, 21 мая, состоятся парные заезды от топ-32 и до финальных схваток. Также в воскресенье пройдут парад пилотов и автограф-сессия. В перерыве между заездами зрителей смогут посетить Парк сервиса, где команды готовят автомобили к заездам.

Билеты на все этапы сезона в продаже на сайте.

Фото: RDS Europe

Фото: RDS Europe

Прямая трансляция соревнований будет доступна на сайте RDSTV.RU – бесплатно после регистрации на портале.