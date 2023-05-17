Руководство ГП в Имоле не станет платить Формуле-1 многомиллионный взнос из-за наводнения

Организаторы Гран-при Эмилии-Романьи освобождены от выплаты за проведение ивента Формулы-1, сообщает издание Mail Sports.

Напомним, этап в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая, но был отменён из-за чрезвычайной ситуации на севере Италии в связи с наводнением.

«Никто не собирается никого банкротить», – приводит агентство слова анонимного источника.

Выплата за проведение ивента Ф-1 в Имоле могла составить до $ 25 млн. Также сообщается, что итальянские организаторы вернут деньги за все проданные билеты.

Ранее инсайдер Джулиано Дукесса сообщил, что Гран-при Эмилии-Романьи может быть перенесён на 4-6 августа. Действующим победителем этапа является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.