«Просто нонсенс!» Босс команды MotoGP жёстко раскритиковал чемпиона мира Баньяю

Руководитель команды MotoGP Tech3 Эрве Пончараль резко отреагировал на слова чемпиона мира, итальянского гонщика Франческо Баньяи.

Ранее Баньяя высказался о плотности в борьбе за победу и выразил желание, чтобы мотоциклы частных команд сделали послабее, что позволило бы байкам заводских команд быть выше уровнем.

«Что меня удивляет, так это то, что он извлёк выгоду из этой системы, получил мотоцикл с хорошей производительностью от частной команды, а теперь я читаю, что хорошо бы срезать шесть-семь десятых с круга мотоциклам частных команд, чтобы богатые команды повеселились. Он даже упомянул Росси, Стоунера, Лоренцо и Педросу, сказав, что их мотоциклы от заводских команд превосходили байки от частных коллективов. Это идёт вразрез с работой, которую мы проделываем, чтобы собрать достойную сетку. Потрясающе видеть, что борьба за титул открыта.

Это здорово, это позволяет частным командам убедить спонсоров присоединиться к нам. Мы можем сказать им, что они могут здесь побеждать, а не просто заполнить сетку. Баньяя был рад, когда он пришёл и ему дали оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало. Думаю, его как действующего чемпиона мира учили, что нужно семь раз подумать, прежде чем сказать глупость. И тут он сказал такую чушь! Меня это шокировало. Это просто нонсенс! Одной из основных ценностей спорта является уважение и справедливость. И это было как-то неуважительно. К тому же он назвал всего шесть-семь десятых и в своей великой снисходительности не сказал, что надо срезать секунду с круга!» — цитирует Пончараля Crash.