«Это было агрессивно». Баньяя — о конфликте с Виньялесом после аварии на ГП Франции MotoGP

Действующий чемпион MotoGP итальянец Франческо Баньяя прокомментировал конфликт с испанцем Мавериком Виньялесом на минувшем Гран-при Франции.
Напомним, пилоты столкнулись в гонке, после чего обоих вынесло за пределы трассы. Возмущённый Виньялес подбежал к сопернику и, крича на него, толкнул рукой в голову, на что тут же получил ответ, однако спортсменов развели сотрудники трассы.
«Как по мне, он обогнал меня очень чисто, но зашёл немного широко. Я шёл по внутренней траектории, и когда он попытался вернуться в нормальное положение, в этом месте был я. Возможно, если бы я сбросил газ, то справился бы лучше. Что заставляет меня улыбаться, так это то, что это произошло с двумя самыми «чистыми» гонщиками в решётке.
Нет, я не сержусь на него. Мне не понравилась реакция. Это было слишком агрессивно, но когда вы сосредоточены и возбуждены, такое случается. Когда вас сбивает другой гонщик, вы злитесь больше, потому что вам испортили заезд», – цитирует Баньяю издание Crash.net.
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