Сайнс: своё будущее вижу только с «Феррари», у нас отличная атмосфера
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своей преданности итальянской команде.
«Чувствую, что мне ещё предстоит полностью раскрыть свой потенциал как гонщика. И я чувствую, что по крайней мере в «Феррари» я уже сделал ещё один хороший шаг в правильном направлении.
Мое ближайшее будущее я вижу только с «Феррари», хочу добиться успеха с этой командой. Только новые победы с «Феррари» могут сделать меня счастливее. Меня мотивирует именно этот вызов.
Я чувствую себя в команде как дома. Здесь хорошая атмосфера. Я знаю, что вокруг много шума, но я сам вижу завод и могу с уверенностью сказать, что здесь просто отличная атмосфера», — приводит слова Сайнса The Race.
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