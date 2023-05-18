Сайнс: начало этого года было сложнее, чем любого другого

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о непростом начале сезона Формулы-1 в 2023 году.
«Начало этого года было сложнее, чем любого другого. Ожидания были… Я чувствовал, что 2022 год стал для «Феррари» своего рода возвращением на вершину. И мы все ожидали, что, по крайней мере, будем бороться на таком же уровне. Не только у меня, но и у всей команды была такая надежда, такие ожидания. И внезапно обнаружить, что ты отстал от «Ред Булл» более чем на полсекунды, было непросто.
Нужно перезагрузиться, вернуться к чертёжной доске и убедиться, что все мотивированны. В Маранелло сейчас идёт огромная работа над планом развития. Попытка заставить весь завод сосредоточиться и мотивировать всех на следующий шаг — самая сложная задача», — приводит слова Сайнса The Race.
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