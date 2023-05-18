В результате наводнения было повреждено электронное оборудование на автодроме в Имоле

Первая инспекция зоны вещания и коммуникаций сообщила о большом количестве электронного оборудования на автодроме Эмилии-Романьи, которое было повреждено водой и грязью в результате наводнения в Имоле.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.

Этап в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая.