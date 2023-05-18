В Ф-1 рассказали, что из-за наводнения в Имоле мог быть отменён Гран-при Монако

Управляющий директор Центра медиа и технологий Формулы-1 Роберто Далла рассказал, что оборудование, необходимое для трансляции гонок, в результате недавнего затопления паддока в Имоле не пострадало. Это стало возможным благодаря конструкции, за счёт которой оборудование было поднято на 700-миллиметровую платформу, которая в итоге и предотвратила ущерб от наводнения. Далла подчеркнул, что, если бы оборудование, которое является очень чувствительным к любым внешним воздействиям, контактировало с водой, не состоялся бы не только Гран-при Эмилии-Романьи, но, возможно, и Гран-при Монако.
«Для нас всё сложилось благополучно, потому что наша конструкция была установлена на платформе высотой 700 мм, а уровень воды, к счастью, не превышал 400 мм. Поднятие позволило нам не допустить никаких повреждений системы. В противном случае у нас не было бы не только Имолы, но, возможно, даже Гран-при Монако – ущерб был бы значительным», — приводит слова Даллы Motorsport Italia.
Наводнение в Эмилии-Романье, принимающей Гран-при Формулы-1:
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