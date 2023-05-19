Перес: иметь такого напарника по команде, как Ферстаппен, для Формулы-1 нетипично

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своём товарище по команде, двукратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене.
«За ним закрепилась слава пилота, который не умеет проигрывать. Но, честно говоря, всякий раз, когда я его побеждаю, он поздравляет меня, спокойно воспринимая это. И на самом деле иметь такого напарника по команде, как Ферстаппен, для Формулы-1 не очень-то типично. Макс в таких случаях и вправду говорит: «Молодец, приятель». И, в общем-то, видно, что он говорит искренне. Я ценю это», — сказал Перес на канале Pardon My Take в YouTube.
Ранее чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что Гран-при Майами стал демонстрацией превосходства Ферстаппена над Пересом.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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