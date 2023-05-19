Макс Ферстаппен организует виртуальную гонку в Имоле

Пилот австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со своей киберспортивной командой Redline принял решение устроить онлайн соревнования вместо отменённого из-за наводнения Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом информирует пресс-служба Redline.

Мероприятие пройдёт 21 мая и начнётся в 16:30 мск. Спортивное шоу будет называться Real Racers Never Quit. Гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома в Имоле.

Гран-при Эмилии-Романьи должен был состояться с 19 по 21 мая. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая. Ферстаппен в настоящий момент лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 119 очков.

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