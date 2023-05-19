Стали известны планы «Феррари» по улучшению болида

Стратегия команды Формулы-1 «Феррари» по обновлениям болида остаётся прежней. Об этом стало известно порталу Motorsport.com.

По информации источника, итальянская команда сдвинула планы по модернизации болида на Гран-при Испании ещё до того, как стало известно об отмене гонки в Имоле – в «Феррари» ждали, что будут тяжёлые погодные условия, неподходящие для внедрения обновлений.

Первоочередной задачей итальянского коллектива является введение новой подвески, которая должна улучшить поведение болида в медленных секторах. Аналогичным образом к гонке в Барселоне в «Феррари» надеются модернизировать диффузор.

Помимо этого, сообщает источник, в Маранелло трудятся над совершенствованием ключевых элементов шасси, но новинки в этой области будут представлены позже.

Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться с 19 по 21 мая, отменён из-за наводнения. Следующий этап чемпионата пройдёт в Монако с 26 по 28 мая. Гонка в Барселоне запланирована на 2-4 июня.