Знаменитый кот Формулино из Имолы не пострадал из-за наводнения

Было объявлено, что известнейший кот-талисман трассы в Имоле (Италия) по имени Формулино в полном порядке и никак не пострадал от наводнений в регионе.
Кот Формулино на трассе в Имоле
Фото: F1 Reddit
Кот Формулино уже на протяжении нескольких лет является одним из символов Гран-при в Имоле. Обитатель Автодрома имени Энцо и Дино Феррари может принести как удачу, так и неудачу — всё зависит от того, как гонщик отнесётся к коту. В итоге с возрастающей популярностью у имольского кота появились собственные странички в социальных сетях.
Напомним, регион Эмилья-Романья (Италия) пострадал от наводнений, вследствие чего было принято решение отменить Гран-при в Имоле. Соревнования должны были пройти с 19 по 21 мая.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая.
- 20 мая 2023
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
- 18 мая 2023
-
23:11
-
21:47
-
20:50
-
19:56