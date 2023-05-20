Знаменитый кот Формулино из Имолы не пострадал из-за наводнения

Было объявлено, что известнейший кот-талисман трассы в Имоле (Италия) по имени Формулино в полном порядке и никак не пострадал от наводнений в регионе.

Кот Формулино на трассе в Имоле Фото: F1 Reddit

Кот Формулино уже на протяжении нескольких лет является одним из символов Гран-при в Имоле. Обитатель Автодрома имени Энцо и Дино Феррари может принести как удачу, так и неудачу — всё зависит от того, как гонщик отнесётся к коту. В итоге с возрастающей популярностью у имольского кота появились собственные странички в социальных сетях.

Напомним, регион Эмилья-Романья (Италия) пострадал от наводнений, вследствие чего было принято решение отменить Гран-при в Имоле. Соревнования должны были пройти с 19 по 21 мая.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая.