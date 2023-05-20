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Другович — о прогрессе «Астон Мартин»: подумал, что результаты на симуляторе – ошибка

Другович — о прогрессе «Астон Мартин»: подумал, что результаты на симуляторе – ошибка
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Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович высказался о прогрессе команды, ставшим предметом обсуждения мировой гоночной общественности. Так, бразилец признался, что посчитал результаты команды на симуляторе, показанные в преддверии нынешнего сезона, ошибочными.

«Я работал на симуляторе с сентября и видел улучшения, вносимые в машину. Это забавная история. Когда мы увидели прирост, полученный в этом году относительно моего времени круга, я подумал: «Хм, это, наверное, какая-то ошибка». В Бахрейне было скинуто пару секунд, а это довольно впечатляет», – приводит слова Друговича издание Give me Sport.

Ранее в интервью пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо объяснил, почему завершил карьеру в 2018 году.

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