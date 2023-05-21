Отец Макса Ферстаппена занял второе место на шестом этапе чемпионата Бельгии по ралли

Завершился шестой чемпионат Бельгии по ралли. Йос Ферстапен, отец нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, занял второе место. Победителем стал Рейнвут Нилс. Третье место досталось Максиму Потти.

Йос Ферстаппен выступает в одном экипаже со штурманом Джамолом Ренодом.

Напомним, Ферстаппен-старший выступал в Формуле-1 с 1994 по 2003 год, не завоевав ни одной победы.