«Не надо так поступать». Хорнер выступил с критикой шоу Drive to Survive
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о документальном сериале Drive to Survive от Netflix, повествующем о буднях пилотов и команд «Королевских гонок».
«Не стоит забывать, что это телевизионное шоу. Netflix охватывают часы и часы контента. Проблема же заключается в том, что микрофон на вас надевают в начале дня, и вы о нём забываете. В конце сезона вам высылают нарезки о вашей команде, и вы думаете: «А я действительно так сказал?»
Мне кажется, что надо перестать так поступать. Да, в большинстве случаев всё сходится. Но важно понимать, что Drive to Survive — это шоу», – приводит слова Хорнера The Financial Times.
Ранее в интервью Хорнер заявил, что Макс Ферстаппен является лучшим гонщиком Формулы-1 последние 3-4 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 мая 2023
-
20:03
-
18:55
-
17:45
-
17:29
-
16:54
-
16:25
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:57
-
14:33
-
14:30
-
14:03
-
13:40
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:56
-
11:29
-
11:01
-
00:14
- 20 мая 2023
-
23:01
-
21:55
-
21:28
-
20:41
-
19:39
-
18:47
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
Партнерский контент