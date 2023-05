«Не надо так поступать». Хорнер выступил с критикой шоу Drive to Survive

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о документальном сериале Drive to Survive от Netflix, повествующем о буднях пилотов и команд «Королевских гонок».

«Не стоит забывать, что это телевизионное шоу. Netflix охватывают часы и часы контента. Проблема же заключается в том, что микрофон на вас надевают в начале дня, и вы о нём забываете. В конце сезона вам высылают нарезки о вашей команде, и вы думаете: «А я действительно так сказал?»

Мне кажется, что надо перестать так поступать. Да, в большинстве случаев всё сходится. Но важно понимать, что Drive to Survive — это шоу», – приводит слова Хорнера The Financial Times.

Ранее в интервью Хорнер заявил, что Макс Ферстаппен является лучшим гонщиком Формулы-1 последние 3-4 года.