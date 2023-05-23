Bild: переговоры между Льюисом Хэмилтоном и «Феррари» не ведутся

Обозреватель немецкого издания Bild, комментируя недавнюю новость от Daily Mail, согласно которой итальянская команда Формулы-1 «Феррари» готова предложить британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону внушительный контракт на сумму £ 40 млн (примерно $ 50 млн), заявил, что, согласно источникам Bild, никаких переговоров между Хэмилтоном и «Феррари» на самом деле не ведётся.
Ранее в Daily Mail подчёркивали, что если Хэмилтон подпишет контракт, то «Скудерия» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Ещё одним потенциальным вариантом якобы рассматривается сделка «Феррари» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон – в итальянскую.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 23 мая 2023
-
10:27
-
10:03
-
00:13
- 22 мая 2023
-
23:28
-
21:24
-
20:34
-
19:36
-
18:47
-
17:56
-
15:52
-
15:39
-
14:52
-
13:45
-
12:51
-
11:57
-
10:53
-
09:55
-
00:46
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:21
-
21:31
-
21:02
-
20:03
-
18:55
-
17:45
-
17:29
-
16:54
-
16:25
-
16:05
-
15:44
-
15:23
-
14:57
-
14:33
-
14:30
-
14:03