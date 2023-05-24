Уитмарш объяснил решение «Астон Мартин» прекратить сотрудничество с «Мерседесом»

Исполнительный директор «Астон Мартин» Мартин Уитмарш объяснил решение команды прекратить сотрудничество с «Мерседесом» и сделать выбор в пользу Хонды».

«Мерседес» были отличными партнерами и остаются ими. Они здесь для того, чтобы побеждать, и мы тоже здесь для того, чтобы побеждать. В конечном счете, в этих двух миссиях есть некоторая несовместимость, и именно поэтому мы приняли такое решение.

Природа Формулы-1 такова, что если вы хотите победить, это значит победить «Мерседес», а победить такую хорошую организацию крайне сложно, если вы зависите от них.

На мой взгляд, очень трудно последовательно выигрывать чемпионаты без полноценного сотрудничества, поэтому мы приняли такое решение и поэтому мы рады получить такого фантастического партнера, как «Хонда», — приводит слова Уитмарша The Race.