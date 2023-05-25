Бывший спортивный директор «Макларена»: Хэмилтон всегда был чистым пилотом
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Бывший спортивный директор «Макларена» Сэм Майкл, ранее работавший с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, считает, что британца несправедливо обвиняют в грязной борьбе на трассе.
«Льюис всегда был чистым пилотом. Не вспомню случая, чтобы смотрел на него и думал: «Оу, это было нечестно».
Вспомните о недавней борьбе с Максом [Ферстаппеном]: Льюис освобождал место, чтобы избежать контакта. Да, он может выдавливать с трассы, но он не ставит машину так, что сопернику приходится избегать столкновения.
Льюис честен. Он просто такой человек. Мне кажется, что это является основой его потрясающего гоночного мастерства и частью его наследия. Это важно для него», – сказал Майкл в подкасте Beyond The Grid.
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