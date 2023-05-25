Алонсо обозначил позицию по сотрудничеству с «Хондой», вспомнив их давний конфликт

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что с радостью возобновит сотрудничество с «Хондой» в 2026 году, если к тому времени будет продолжать выступать за британскую команду. Напомним, когда Фернандо был гонщиком «Макларена», то жёстко критиковал работу двигателей «Хонды», один раз даже сравнив по характеристикам мотор с двигателем серии GP2. Позднее Алонсо заявлял, что сожалеет о своих словах.
«Для команды это действительно хорошая новость, и я очень взволнован. Думаю, это показывает стремление «Астон Мартин» выигрывать гонки, выигрывать чемпионаты в будущем, быть независимым игроком, производя различные комплектующие для автомобиля.
Если я всё ещё буду участвовать в гонках [в 2026 году], то с моей стороны не будет никаких проблем. Да, в прошлый раз у нас не сложилось, но компания доказала, что теперь в состоянии производить конкурентоспособные моторы. Они выиграли чемпионат в 2021-м с «Ред Булл», они выиграли чемпионат в 2022-м, и, скорее всего, выиграют в этом году», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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