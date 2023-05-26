Хельмут Марко объяснил слабые результаты «Ред Булл» на первой практике в Монако

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги двух первых тренировок на Гран-при Монако, рассказав о причинах низкого темпа на первой практике.

«На первой тренировке мы тестировали настройки, полученные с симулятора. Они вызвали в команде эйфорию в среду, но в реальности не оправдали себя.

Мы движемся в правильном направлении. Нельзя сказать, что всё идеально, но дела идут довольно хорошо», – приводит слова Марко портал GP Blog.

Напомним, в первой практике пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли шестое и четвёртое место соответственно, во второй – первое и седьмое.

«Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов после пяти этапов чемпионата, набрав 224 очка. Идущий вторым «Астон Мартин» заработал только 102 балла.