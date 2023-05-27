Жак Вильнёв стал отцом в шестой раз, у него впервые родилась дочка
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв накануне в шестой раз стал отцом. После пяти сыновей у канадского гонщика наконец родилась дочка, которую назвали Оливией.
«Вчера, 26 мая, к нашей сумасшедшей семейке прибавилась маленькая принцесса Оливия. Её будут любить и защищать пять братьев: Жюль, Йоаким, Бенджамин, Анри и Жиль. Спасибо тебе, моя любовь Джулия. Ты самая потрясающая мама и партнёр. Ты светишься как солнце. Мы рады иметь твои сочувствие, любовь и силу», — написал Вильнёв в своих социальных сетях.
У канадского гонщика два сына от первого брака с Жоанной Мартинес и ещё два сына от второго брака с Камилой Андреа Лопес Лильо. Со своей нынешней девушкой Джулией Маррой Вильнёв не расписан, хотя у пары уже был общий сын Жиль.
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