Жак Вильнёв стал отцом в шестой раз, у него впервые родилась дочка

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв накануне в шестой раз стал отцом. После пяти сыновей у канадского гонщика наконец родилась дочка, которую назвали Оливией.

«Вчера, 26 мая, к нашей сумасшедшей семейке прибавилась маленькая принцесса Оливия. Её будут любить и защищать пять братьев: Жюль, Йоаким, Бенджамин, Анри и Жиль. Спасибо тебе, моя любовь Джулия. Ты самая потрясающая мама и партнёр. Ты светишься как солнце. Мы рады иметь твои сочувствие, любовь и силу», — написал Вильнёв в своих социальных сетях.

У канадского гонщика два сына от первого брака с Жоанной Мартинес и ещё два сына от второго брака с Камилой Андреа Лопес Лильо. Со своей нынешней девушкой Джулией Маррой Вильнёв не расписан, хотя у пары уже был общий сын Жиль.